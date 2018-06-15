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15.06.2018  15:11

Гравці Саудівської Аравії будуть покарані за поразку від Росії

 

Ряд футболістів збірної Саудівської Аравії піддадуться дисциплінарним стягненням за розгром на старті чемпіонату світу від Росії.

Глава Федерації футболу королівства Адель Іззат відразу після матчу визначив винних у провалі.

"Дуже засмучені поразкою. Це абсолютно незадовільний результат, оскільки він не відображає рівня нашої підготовки", - сказав він.

"Кілька гравців отримають штрафи - воротар Абдаллах аль-Майюф, нападник Мохаммад ас-Сахлаві і захисник Умар Хавсаві", - цитує функціонера Tass.ru.

Наступний матч на турнірі збірна Саудівської Аравії проведе проти Уругваю в середу, 20 червня.





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