У Росії збираються штрафувати за знущання над своєю збірною

У Держдумі РФ розробили законопроект про захист національної збірної з футболу, який внесуть на розгляд в парламент.

Про це розповіли місцемив ЗМІ автори законопроекту.

"Наші футболісти ще не встигли вийти на поле, а їх вже облили брудом. Вони представляють нашу державу. І виливають на нашу збірну помиї ображають всю країну. Штрафувати їх будемо на 10 тисяч рублів", - цитує авторів документу Dynamo.kiev.ua.

Як відомо, гравці Саудівської Аравії будуть покарані за поразку від Росії.