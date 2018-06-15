Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
223 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 16:27
У Росії збираються штрафувати за знущання над своєю збірною
У Держдумі РФ розробили законопроект про захист національної збірної з футболу, який внесуть на розгляд в парламент.
Про це розповіли місцемив ЗМІ автори законопроекту.
"Наші футболісти ще не встигли вийти на поле, а їх вже облили брудом. Вони представляють нашу державу. І виливають на нашу збірну помиї ображають всю країну. Штрафувати їх будемо на 10 тисяч рублів", - цитує авторів документу Dynamo.kiev.ua.
Як відомо, гравці Саудівської Аравії будуть покарані за поразку від Росії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій