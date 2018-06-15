Уругвай переміг Єгипет з мінімальним рахунком

Збірна Уругваю з перемоги стартувала на ЧС-2018 у Росії.

В першій грі команда на останніх хвилинах змогла обіграти команду Єгипту.

Як відомо, напередодні Росія розгромила Саудівську Аравію.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група А

15 червня

Єгипет – Уругвай 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90 Хіменес