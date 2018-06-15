Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
262 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 16:53
Уругвай переміг Єгипет з мінімальним рахунком
Збірна Уругваю з перемоги стартувала на ЧС-2018 у Росії.
В першій грі команда на останніх хвилинах змогла обіграти команду Єгипту.
Як відомо, напередодні Росія розгромила Саудівську Аравію.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група А
15 червня
Єгипет – Уругвай 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 90 Хіменес
#EGY 0-1 #URU— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 червня 2018 р.
Всё, Уругвай вырвал победу в самой концовке, благодаря голу Хименеса! #EGYURU #ЧМ2018 pic.twitter.com/OhaY2ZGW0I
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