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15.06.2018  16:53

Уругвай переміг Єгипет з мінімальним рахунком

 

Збірна Уругваю з перемоги стартувала на ЧС-2018 у Росії.

В першій грі команда на останніх хвилинах змогла обіграти команду Єгипту.

Як відомо, напередодні Росія розгромила Саудівську Аравію.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група А

15 червня

Єгипет – Уругвай 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90 Хіменес





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