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91 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 17:15
Марокко - Іран: стартові склади команд на матч ЧС-2018
Стали відомі стартові склади збірних Марокко та Ірану на матч першого туру чемпіонату світу.
#MARIRN: стартовые составы!#MAR #IRN #ЧМ2018 pic.twitter.com/KEqyKV0hyL— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 червня 2018 р.
Марокко: Мунір, Амрабат, Беланда, Бенатія, Буссуфа, Ель-Ахмаді, Ель-Каабі, Зієш, Се, Хакімі, Харіт
Іран: Бейранванд, Азмін, Амірі, Ансаріфард, Джаханбахш, Ебрахімі, Пуралінгаджі, Резаеян, Хаджсафі, Чешмі, Шоджаї
Матч розпочнеться о 18:00.
Як відомо, раніше Уругвай переміг Єгипет з мінімальним рахунком.
Також повідомлялося, де дивитися матч Марокко - Іран.
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