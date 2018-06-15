Марокко - Іран: стартові склади команд на матч ЧС-2018

Стали відомі стартові склади збірних Марокко та Ірану на матч першого туру чемпіонату світу.

Марокко: Мунір, Амрабат, Беланда, Бенатія, Буссуфа, Ель-Ахмаді, Ель-Каабі, Зієш, Се, Хакімі, Харіт

Іран: Бейранванд, Азмін, Амірі, Ансаріфард, Джаханбахш, Ебрахімі, Пуралінгаджі, Резаеян, Хаджсафі, Чешмі, Шоджаї

Матч розпочнеться о 18:00.

Як відомо, раніше Уругвай переміг Єгипет з мінімальним рахунком.

Також повідомлялося, де дивитися матч Марокко - Іран.