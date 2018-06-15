Єгипет програв Уругваю на ЧС-2018: без Салаха фараони не ті, Хіменес виправдовує аванси. ВІДЕО





15 червня збірна Уругваю обіграла 1:0 Єгипет у матчі 1-го туру у групі А на чемпіонаті світу.

Єдиний гол на 90-й хвилині після розіграшу стандарту головою забив захисник Хосе Марія Хіменес, який із гравця з хорошою репутацією може перетворитися на справжню зірку.

Єгиптяни провели весь матч без свого лідера Мохамеда Салаха, який, незважаючи на заяви тренерського штабу про повну готовність, так і не вийшов на поле. Цікаво, що 15 червня зірці Ліверпуля виповнилося 26 років, але він нічим не зміг зарадити своїй збірній.

Зірки селесте, незважаючи на не повну бойову готовність суперника, так і не змогли проявити себе: ні Луїс Суарес, ні Едісон Кавані не сказали свого слова на стадіоні у Єкатєрінбурзі, де, до речі зібралося всього 27 тисяч глядачів, а на трибунах віднілися чималі порожнечі.

Також не показали себе з найкращої сторони лідери півзахисту Родріго Бентанткур та Матіас Весіно.

Що стосується Єгипту, то фараони поплатилися за те, що не пішли вабанк наприкінці зустрічі - уругвайці притисли суперника та добилися свого - Хосе Марія Хіменес замкнув передачу Карлоса Санчеса - на радість вболівальникам та тим, хто не любить, коли матчі Мундіалю завершуються без голів.

Нагадаємо, напередодні збірна Росії розгромила Саудівську Аравію у матчі-відкритті ЧС-2018.

Другий тур у групі А відбудеться 19-20 червня: спочатку Росія зіграж проти Єгипту (21:00), а на наступний день Уругвай проекзаменує Саудівську Аравію (18:00).

Відео голу матчу ви можете подивитися на нашому каналі у Телеграм.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група А

15 червня

Єгипет - Уругвай - 0:1 (0:0)

Гол: 0: 1 - 90 Хіменес.

Єгипет - Ель-Шенаві, Фатхі, Габр, Хегазі, Абдель-Шафи, Ель-Ненни, Хамед (Морсі, 50), Уарда (Собхі, 82), Ель-Саїд, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).

Уругвай - Муслера, Варела, Хіменес, Годін, Касерес, Нандес (Санчес, 58), Весіно (Торрейра, 87), Бентанкур, де Арраскаета (Родрігес, 59), Суарес, Кавані.

Попередження: Морсі (90), Хегазі (90).