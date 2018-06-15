У Криму не відкрили фан-зони через санкції

Офіційні фан-зони для вболівальників чемпіонату світу в тимчасово окупованому Криму не відкрили.

ФІФА, підписавши з представниками компаній Макдоналдс, Coca-Cola і іншими партнерами договір про спонсорські відносини, бере на себе відповідальність за їх проведення.

Це, в свою чергу, унеможливлює організацію офіційних фан-зон на території півострова через те, що вони не представлені в Криму у зв'язку зі списком санкційних вимог, пише "Крым информ".

Раніше повідомлялося, що відоме британське видання вказало Крим як частину Росії.