Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 18:03
У Криму не відкрили фан-зони через санкції
Офіційні фан-зони для вболівальників чемпіонату світу в тимчасово окупованому Криму не відкрили.
ФІФА, підписавши з представниками компаній Макдоналдс, Coca-Cola і іншими партнерами договір про спонсорські відносини, бере на себе відповідальність за їх проведення.
Це, в свою чергу, унеможливлює організацію офіційних фан-зон на території півострова через те, що вони не представлені в Криму у зв'язку зі списком санкційних вимог, пише "Крым информ".
Раніше повідомлялося, що відоме британське видання вказало Крим як частину Росії.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій