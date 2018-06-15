Бразилія - Швейцарія: анонс матчу ЧС-2018
17 червня у Ростові-на-Дону відбудеться матч чемпіонату світу у групі Е між Бразилією та Швейцарією.
Гра розпочнеться на стадіоні Ростов-Арена о 21:00.
У групі Е на чемпіонаті світу 1-й тур відкриє протистояння Коста-Рики та Сербії.
Бразильці пробилися на чемпіонат світу, зайнявши перше місце у кваліфікації Південної Америки. Пентакампеони зазнали лише однієї поразки на цьому турнірі, програвши 0:2 Чилі у 1-му турі.
Швейцарія забезпечила собі путівку на Мундіаль завдяки перемозі над Північною Ірландією у стикових поєдинках (0:1 та 0:0).
Бразилія
Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 21
Найвище досягнення: чемпіони світу у 1958, 1962, 1970, 1994 і 2002 роках.
Данія
Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 11
Найвище досягнення: вихід в 1/4 фіналу у 1934, 1938 та 1954 роках.
Бразилія - Данія
17 червня, 21:00, Ростов-на-Дону, стадіон Ростов-Арена.
Орієнтовні склади
Бразилія: Аліссон, Данілу, Міранда, Тьягу Сільва, Марселу, Каземіру, Паулінью, Коутінью, Вілліан, Неймар, Габі Жезус.
Швейцарія: Зоммер, Ліхтштайнер, Шер, Аканджі, Родрігес, Джака, Фройлер, Джемаїлі, Шачірі, Цубер, Сеферович.
Нагадаємо, 15 червня у матчі-відкриття чемпіонату світу Росія розгромила Саудівську Аравію.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
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