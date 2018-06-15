Бразилія - Швейцарія: анонс матчу ЧС-2018

17 червня у Ростові-на-Дону відбудеться матч чемпіонату світу у групі Е між Бразилією та Швейцарією.

Гра розпочнеться на стадіоні Ростов-Арена о 21:00.

У групі Е на чемпіонаті світу 1-й тур відкриє протистояння Коста-Рики та Сербії.

Бразильці пробилися на чемпіонат світу, зайнявши перше місце у кваліфікації Південної Америки. Пентакампеони зазнали лише однієї поразки на цьому турнірі, програвши 0:2 Чилі у 1-му турі.

Швейцарія забезпечила собі путівку на Мундіаль завдяки перемозі над Північною Ірландією у стикових поєдинках (0:1 та 0:0).

Бразилія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 21

Найвище досягнення: чемпіони світу у 1958, 1962, 1970, 1994 і 2002 роках.

Данія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 11

Найвище досягнення: вихід в 1/4 фіналу у 1934, 1938 та 1954 роках.

Бразилія - Данія

17 червня, 21:00, Ростов-на-Дону, стадіон Ростов-Арена.

Орієнтовні склади

Бразилія: Аліссон, Данілу, Міранда, Тьягу Сільва, Марселу, Каземіру, Паулінью, Коутінью, Вілліан, Неймар, Габі Жезус.

Швейцарія: Зоммер, Ліхтштайнер, Шер, Аканджі, Родрігес, Джака, Фройлер, Джемаїлі, Шачірі, Цубер, Сеферович.

Нагадаємо, 15 червня у матчі-відкриття чемпіонату світу Росія розгромила Саудівську Аравію.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.