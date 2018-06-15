Німеччина - Мексика: анонс матчу ЧС-2018

17 червня протистоянням збірних Німеччини та Мексики розпочнуться змагання у групі F.

Матч відбудеться о 18:00 на стадіоні Лужнікі у Москві.

Збірна Німеччини - чинний чемпіон світу, тому вважається одним із найголовніших фаворитів ЧС-2018.

Німці пробилися на чемпіонат завдяки більш ніж впевненому виступу у кваліфікації: так, команда Йоахіма Льова зайняла 1-е місце у своєму секстеті, показавши 100-відсотковий результат та забивши 43 голи у 10 матчах.

Мексика провела кваліфікаційний турнір хоч і не так впевнено, як бундестім, проте теж вигравши свою групу. Керманич мексиканців, колумбійський спеціаліст Хуан Карлос Осоріо очолює команду два з половиною роки і демонструє з нею хороші результати: так, у 45 поєдинках біля керма ель-триколор здобули 30 перемог, 9 нічиїх і всього 6 разів програвали.

На Кубку Конфедерацій-2017, наприклад, мексиканці програли, до речі, німцям - 1:4 - на стадії першого раунду плей-офф.

Німеччина

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 18

Найвище досягнення: чемпіони світуу 1954, 1974, 1990, 2014 роках.

Мексика

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 15

Найвище досягнення: чвертьфіналісти у 1970 та 1986 роках

Німеччина - Мексика

17 червня, 18:00. Москва, стадіон Лужнікі.

Нагадаємо, напередодні у суперматчі Португалії та Іспанія зіграли бойову нічию 3:3.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.