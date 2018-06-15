Німеччина - Мексика: анонс матчу ЧС-2018
17 червня протистоянням збірних Німеччини та Мексики розпочнуться змагання у групі F.
Матч відбудеться о 18:00 на стадіоні Лужнікі у Москві.
Збірна Німеччини - чинний чемпіон світу, тому вважається одним із найголовніших фаворитів ЧС-2018.
Німці пробилися на чемпіонат завдяки більш ніж впевненому виступу у кваліфікації: так, команда Йоахіма Льова зайняла 1-е місце у своєму секстеті, показавши 100-відсотковий результат та забивши 43 голи у 10 матчах.
Мексика провела кваліфікаційний турнір хоч і не так впевнено, як бундестім, проте теж вигравши свою групу. Керманич мексиканців, колумбійський спеціаліст Хуан Карлос Осоріо очолює команду два з половиною роки і демонструє з нею хороші результати: так, у 45 поєдинках біля керма ель-триколор здобули 30 перемог, 9 нічиїх і всього 6 разів програвали.
На Кубку Конфедерацій-2017, наприклад, мексиканці програли, до речі, німцям - 1:4 - на стадії першого раунду плей-офф.
Німеччина
Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 18
Найвище досягнення: чемпіони світуу 1954, 1974, 1990, 2014 роках.
Мексика
Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 15
Найвище досягнення: чвертьфіналісти у 1970 та 1986 роках
Німеччина - Мексика
17 червня, 18:00. Москва, стадіон Лужнікі.
Нагадаємо, напередодні у суперматчі Португалії та Іспанія зіграли бойову нічию 3:3.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
ЧС-2018
Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій