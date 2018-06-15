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186 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 20:50
Португалія - Іспанія: стартові склади команд на матч ЧС-2018
Стали відомі стартові склади збірних Єгипту та Уругваю на матч першого туру чемпіонату світу.
Португалія: Руй Патрісіу - Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру - Карвалью, Моутінью - Бернарду Сілва, Фернандеш, Гедеш - Роналду.
Іспанія: Де Хеа - Начо, Піке, Рамос, Альба - Коке, Бускетс, Іньєста - Іско, Коста, Д. Сілва.
Матч розпочнеться о 21:00.
Як відомо, Єгипет вже встиг програти Уругваю.
До цього стало відомо, де дивитися матч семпіонату світу між Португалією та Іспанією
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