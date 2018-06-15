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15.06.2018  21:14

Іран вирвав перемогу у Марокко на ЧС-2018: і знову магія останніх хвилин. ВІДЕО


15 червня у Санкт-Петербурзі збірна Ірану вирвала перемогу над Марокко завдяки автоголу Азіза Буаддуза.  

Іранці несподівано захопили лідерство у групі В - принаймні до завершення протистояння між Португалією та Іспанією.

На перший план знову вийшло вміння футболістів тримати концентрацію до останніх секунд матчу: раніше, нагадаємо, збірна Уругваю забила гол у ворота Єгипту на 90-й хвилині після розіграшу стандарту.

Те саме відбулося і у звітному матчі: нападник марокканців стояв на ближній штанзі і хотів вибити м'яч на кутовий, але вийшло, що він зрізав його у власні ворота. 

Найцікавіше те, що і іранці, і марокканці провели матч у доволі високому темпі, атакували, створювали моменти, били здалеку, тобто не грали на нічию. Але вийшло, що до рокового для Хакіма Зієша та Ко моменту жодній з команд не посміхнулася Фортуна. 

Свої шанси не використали і Мехді Бенатіа, і Сердар Азмун, і "іранський Роналду" Аліреза Джаханбахш - понад 60 тисяч глядачів явно залишилися задоволені побаченним.

Поразка від Ірану може стати ключовою для Марокко. Хоча, звісно, все залежатиме від протистоянь цієї команди з фаворитами - Португалією та Іспанією. Те саме приблизно і для Ірану - лише із різницею, що у принців персії вже є в активі 3 очки. 

Зазначимо, що 20 червня Португалія зіграє з Марокко, а Іран - з Іспанією.

Нагадаємо, 15 червня у матчі-відкриття чемпіонату світу Росія розгромила Саудівську Аравію.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

Відео голу матчу ви можете подивитися на нашому каналі у Телеграм.

 





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