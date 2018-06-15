Суарес помацав гравця збірної Єгипту за непристойне місце
|Луїс Суарес
Уругвайський нападник Луїс Суарес брудно зіграв проти єгипетського захисника Ахмеда Хегазі у першій грі Уругваю на ЧС-2018.
На ЧС-2010 у матчі з Ганою він руками відбив м'яч, що летить в ворота, заробивши червону картку, а через чотири роки на ЧС-2014 він отримав тривалу дискваліфікацію за те, що вкусив італійського захисника К'єлліні.
У матчі з Єгиптом за Суаресом було особливе спостереження від уболівальників і він виправдав їхні сподівання. Уже в компенсований час, коли Уругвай повів у рахунку, Суарес вирішив впасти і під час падіння прихопив між ніг єгипетського захисника Ахмеда Хегазі, повідомляє Champion.
Luis Suarez here, making clear contact with the balls pic.twitter.com/wdXDJpAwdl— Tom Williams (@tomwfootball) 15 июня 2018 г.
Нагадуємо, що Єгипет програв Уругваю на ЧС-2018.
До цього Росія перемогла Саудівську Аравію.
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