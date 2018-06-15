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303 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 22:06
Роналду встановив черговий рекорд у матчі з Іспанією
|Кріштіану Роналду
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став 4-м гравцем в історії футболу, який забивав на чотирьох чемпіонатах світу.
Зірковий футболіст відкрив рахунок у матчі 1-го туру групового раунду ЧС-2018 проти Іспанії.
33-річний форвард на 4-й хвилині реалізував пенальті, який сам і заробив в результаті фолу Начо.
Португалець раніше ставав автором голів на ЧС-2006, ЧС-2010 і ЧС-2014.
Також на чотирьох чемпіонатах світу забивали Уве Зеелер, Пеле і Мирослав Клозе, повідомляє Champion.
Нагадуємо, що Золотий матч української Другої ліги встановив рекорд за відвідуваністю.
До цього, рекордний трансфер зірки Шахтаря в АПЛ відкладено.
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