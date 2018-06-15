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203 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 22:35
Місткість російського стадіону може бути меншою ніж повідомлено
ФІФА розгляне ситуацію з низькою відвідуваністю матчу групового етапу ЧС-2018 Єгипет - Уругвай, який пройшов в Єкатеринбурзі.
Про це повідомив спікер ФІФА.
"Ми можемо підтвердити, що 32 279 квитків було виділено на матч між Єгиптом та Уругваєм у Єкатеринбурзі. Місткість стадіону - 33 061 чоловік", - говорить представник головної футбольної організації.
"Той факт, що відвідуваність не відображає кількість виділених квитків, може залежати від різних факторів, які ФІФА зараз вивчає", - цитує спікера ФІФА footballua.tv.
На матчі Єгипет - Уругвай були присутні 27 015 глядачів.
Нагадаємо, що в першому матчі на ЧС-2018 перемогла збірна Росії.
Крім того, ми інформували про прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу у групі А.
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