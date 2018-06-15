Місткість російського стадіону може бути меншою ніж повідомлено

ФІФА розгляне ситуацію з низькою відвідуваністю матчу групового етапу ЧС-2018 Єгипет - Уругвай, який пройшов в Єкатеринбурзі.

Про це повідомив спікер ФІФА.

"Ми можемо підтвердити, що 32 279 квитків було виділено на матч між Єгиптом та Уругваєм у Єкатеринбурзі. Місткість стадіону - 33 061 чоловік", - говорить представник головної футбольної організації.

"Той факт, що відвідуваність не відображає кількість виділених квитків, може залежати від різних факторів, які ФІФА зараз вивчає", - цитує спікера ФІФА footballua.tv.

На матчі Єгипет - Уругвай були присутні 27 015 глядачів.

Нагадаємо, що в першому матчі на ЧС-2018 перемогла збірна Росії.

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