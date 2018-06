Іран встановив унікальний рекорд у матчі зі збірною Марокко

Збірна Ірану стала першою збірною з 1966, яка забила гол у матчі ЧС, не завдавши жодного удару за тайм.

Єдиний гол в матчі в свої ворота забив в доданий час нападник африканців Азіз Бухаддуз, повідомляє Twitter BBC.

Iran are the first team to score a goal in a #WorldCup half of football without attempting a single shot in that 45 minutes since 1966 😳 https://t.co/oPMJHQAxQ2 pic.twitter.com/OPGkm6uSus