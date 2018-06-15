Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
815 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 22:45
Іран встановив унікальний рекорд у матчі зі збірною Марокко
Збірна Ірану стала першою збірною з 1966, яка забила гол у матчі ЧС, не завдавши жодного удару за тайм.
Єдиний гол в матчі в свої ворота забив в доданий час нападник африканців Азіз Бухаддуз, повідомляє Twitter BBC.
Iran are the first team to score a goal in a #WorldCup half of football without attempting a single shot in that 45 minutes since 1966 😳 https://t.co/oPMJHQAxQ2 pic.twitter.com/OPGkm6uSus— Match of the Day (@BBCMOTD) 15 июня 2018 г.
Нагадуємо, що іранці переграли Марокко в матчі першого туру групового раунду ЧС-2018.
До цього, у першому матчі на ЧС-2018 перемогла збірна Росії.
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