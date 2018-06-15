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16.06.2018  00:16

Португалія та Іспанія забили 6 голів у матчі ЧС-2018: реінкарнація Роналду у збірній. ВІДЕО


15 червня Португалія та Іспанія зустрілися у суперматчі на чемпіонаті світу і на 100 відсотків виправдали очікування мільйонів вболівальників: команди забили шість голів, а головне - боролися до кінця, тож рахунок 3:3 можна вважати справедливим підсумком. 

Протистояння чинних чемпіонів Європи та переможців ЧС-2010 перетворилося на бенефіс Криштіану Роналду, який став автором трьох забитих голів та фактично врятував селесао від поразки, вразивши ворота Давіда де Хеа на 88-й хвилині прямим ударом зі штрафного.

У іспанців два голи забив Дієго Коста (та ще й як забив!), але навіть таке, доволі нетривіальне для ЧС досягнення було затьмарене хет-триком Криштіану. 

Матч із іспанцями показав, що Португалія, яка ніколи не було командою Роналду, може розраховувати на свого лідера. Коли КріРо встановлював м'яч та готувався виконувати штрафний удар на 87-й хвилині, промайнула думка, що ось він момент для ще одного беніфісу зірки. І за секунд 10 португалець красивим ударом у дев'ятку вразив ворота та встановив рахунок 3:3. 

Роналду за один вечір забив рівно стільки ж голів, скільки за три попередніх ЧС у 2006, 2010 та 2014 роках. Непогано, чи не так? І до речі, він вже зробив те, про що напевно мріяв - випередив Ліонеля Мессі за кількістю голів на Мундіалях (у аргентинця - 5 влучних пострілів).

Можна звісно сказати, що з такою грою, як проти іспанців, португальці навряд чи зможуть досягнути більшого, ніж 1/8 фіналу на ЧС-2018. Проте давайте згадаємо, що і на Євро-2016 селесао не грала яскраво чи результативно. Але - врешті-решт Роналду та Ко стали чемпіонами Європи.

 

 А Криштіану Роналду вкотре довів, що він справжній майстер, адже сьогодні ввечері він зробив ще одну важливу річ у своїй кар'єрі - став по-справжньому корисним для національної збірної. Те, що він регулярно робив для своєї команди у Реалі і те, за відсутність чого його критикували. 

Що ж, ситуація у групі В стає дуже цікавою: Іран - несподіваний лідер, іспанці та португальці ділять 2-3 місця, а Марокко - остання. Багато чого стане зрозумілим після 2-го туру, в якому 20 червня Португалія зіграє з Марокко, а Іран - з Іспанією.

Нагадаємо, що Іран вирвав перемогу над Марокко у доданий арбітром час

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

Відео голу матчу ви можете подивитися на нашому каналі у Телеграм.





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