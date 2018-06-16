Роналду перевершив Мессі за важливим показником на ЧС

Криштіану Роналду

Форвард збірної Португалії Криштіану Роналду відзначився хет-триком у матчі 1-го туру ЧС-2018 проти Іспанії (3:3) та покращив свої бомбардирські показники.

Так, тепер на його рахунку вже 6 голів на чемпіонатах світу. Це на один гол більше, ніж у вічного суперника Роналду аргентинця Ліонеля Мессі.

Мессі та Роналду взяли участь у однаковій кількості Мундіалей - 2006, 2010 та 2014 роках. При цьому вони обидва забивали свої голи ще у 2006-му.

Нагадаємо, після матчу з португальцями керманич іспанців Фернандо Йєрро відзначив гру Криштіану Роналду.

Також стало відомо про те, що Роналду повторив досягнення легендарного Ференца Пушкаша.