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586 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 08:20
Роналду перевершив Мессі за важливим показником на ЧС
|Криштіану Роналду
Форвард збірної Португалії Криштіану Роналду відзначився хет-триком у матчі 1-го туру ЧС-2018 проти Іспанії (3:3) та покращив свої бомбардирські показники.
Так, тепер на його рахунку вже 6 голів на чемпіонатах світу. Це на один гол більше, ніж у вічного суперника Роналду аргентинця Ліонеля Мессі.
Мессі та Роналду взяли участь у однаковій кількості Мундіалей - 2006, 2010 та 2014 роках. При цьому вони обидва забивали свої голи ще у 2006-му.
Нагадаємо, після матчу з португальцями керманич іспанців Фернандо Йєрро відзначив гру Криштіану Роналду.
Також стало відомо про те, що Роналду повторив досягнення легендарного Ференца Пушкаша.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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