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16.06.2018  11:58

Хорватія - Нігерія: де дивитися матч ЧС-2018

 

16 червня на чемпіонаті світу у групі D відбудеться матч Хорватія - Нігерія. 

Гра розпочнеться о 22:00 на стадіоні Калінінград. 

Також у суботу у рамках змагань у цьому квартеті Аргентина зіграє із Ісландією о 16:00.

Поєдинок можна подивитися у прямому ефірі на каналі Інтер. 

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні

Також на Чемпіоні можна подивитися заявки усіх збірних-учасниць ЧС-2018.





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