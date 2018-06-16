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127 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 11:58
Хорватія - Нігерія: де дивитися матч ЧС-2018
16 червня на чемпіонаті світу у групі D відбудеться матч Хорватія - Нігерія.
Гра розпочнеться о 22:00 на стадіоні Калінінград.
Також у суботу у рамках змагань у цьому квартеті Аргентина зіграє із Ісландією о 16:00.
Поєдинок можна подивитися у прямому ефірі на каналі Інтер.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
Також на Чемпіоні можна подивитися заявки усіх збірних-учасниць ЧС-2018.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій