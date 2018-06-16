Хорватія - Нігерія: де дивитися матч ЧС-2018

16 червня на чемпіонаті світу у групі D відбудеться матч Хорватія - Нігерія.

Гра розпочнеться о 22:00 на стадіоні Калінінград.

Також у суботу у рамках змагань у цьому квартеті Аргентина зіграє із Ісландією о 16:00.

Поєдинок можна подивитися у прямому ефірі на каналі Інтер.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

Також на Чемпіоні можна подивитися заявки усіх збірних-учасниць ЧС-2018.