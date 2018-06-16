Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
265 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 13:28
Колишній президент Бразилії коментуватиме гру Бразилія - Швейцарія з тюрьми
Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який зараз відбуває термін у в'язниці, буде коментувати матчі ЧС-2018.
Про це повідомляє Marca.
У липні 2017 року політик був засуджений з 9,5 років ув'язнення за корупцію, пізніше термін був збільшений до 12 років.
Ділитися враженнями про ігри чемпіонату світу він буде для бразильського телеканалу TVT прямо з в'язниці.
Да Сілва буде відправляти до редакції каналу свої думки, їх прямо в ефірі показуватимуть і зачитувати глядачам, пише Трибуна.
Першим матчем, на якому буде працювати екс-президент, стане зустріч Бразилія - Швейцарія 17 червня. Початок - о 21.00.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій