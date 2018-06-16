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16.06.2018  14:45

Прогноз і ставки на матч Аргентина - Ісландія, ЧС-2018, 16 червня

 

16 червня відбудеться перший матч у групі D на чемпіонаті світу-2018 між збірними Аргентини та Ісландії

Гра розпочнеться о 16:00 на стадіоні Спартак у Москві. 

Аргентинці без сумнівів - фаворити протистояння, адже незважаючи на бойовий характер ісландців, вони все ще дебютант змагань такого рівня. 

З іншого боку, Ісландія дебютувала і на Євро-2016, а там, як відомо, островитяни спромоглися обіграти не кого-небудь, а англійців. І не на стадії групового турніру, а у плей-офф. Тож який-неякий досвід великих змагань нащадки вікінгів таки мають. 

Ризикнемо припустити, що Мессі та Ко матимуть певні проблеми із цією командою, але врешті-решт дотиснуть її.  

Можемо запропонувати поставити на те, що у матчі команди заб'ють 2 або менше голів. На це можна поставити із показником 1,94. 

Аргентина - Ісландія 

Прогноз Чемпіона: 2:0

Котирування БК Фаворит: 1,35 - 5,25 - 10,50

Товариські матчі перед ЧС-2018: 23.03. Аргентина - Італія - 2:0, 27.03. Іспанія - Аргентина - 6:1, 30.05. Аргентина - Гаїті - 4:0.   

Товариські матчі перед ЧС-2018: 24.03. Мексика - Ісландія - 3:0, 28.03. Ісландія - Перу - 1:3, 02.06. Ісландія - Норвегія - 2:3, 07:06. Ісландія - Гана - 2:2.    

Раніше повідомлялося, що Криіштіану Роналду обійшов Ліонеля Мессі за кількістю голів, забитих на ЧС

Нагадаємо, напередодні у суперматчі Португалії та Іспанія зіграли бойову нічию 3:3.





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