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97 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 14:53
Французи здобули важку перемогу на старті ЧС-2018 над австралійцями
Збірна Франції в стартовому матчі ЧС-2018 здобула важку перемогу над австралійцями з рахунком 2:1.
Цей матч назавжди увійде в історію чемпіонатів світу, як тріумф високих технологій.
Усі три голи в матчі були зафіксовані за допомогою техніки.
Нагадаємо, що Грізманн став автором першого пенальті в історії ЧС, який призначили після перегляду відеоповтору.
Також Кіліан Мбаппе відзначився унікальним досягненням.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група С
16 червня
Франція - Австралія 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 56, пенальті Грізманн, 1:1 - 62, пенальті Єдинак, 2:1 - 81 Погба
#FRA WIN!— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 16 червня 2018 р.
A tough match for @FrenchTeam, but they get their #WorldCup campaign off to a winning start. #FRAAUS pic.twitter.com/kX6HnWwMZC
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