Французи здобули важку перемогу на старті ЧС-2018 над австралійцями

Збірна Франції в стартовому матчі ЧС-2018 здобула важку перемогу над австралійцями з рахунком 2:1.

Цей матч назавжди увійде в історію чемпіонатів світу, як тріумф високих технологій.

Усі три голи в матчі були зафіксовані за допомогою техніки.

Нагадаємо, що Грізманн став автором першого пенальті в історії ЧС, який призначили після перегляду відеоповтору.

Також Кіліан Мбаппе відзначився унікальним досягненням.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група С

16 червня

Франція - Австралія 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 56, пенальті Грізманн, 1:1 - 62, пенальті Єдинак, 2:1 - 81 Погба

#FRA WIN!



A tough match for @FrenchTeam, but they get their #WorldCup campaign off to a winning start. #FRAAUS pic.twitter.com/kX6HnWwMZC