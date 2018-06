Аргентина - Ісландія: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд на гру ЧС-2018 Аргентина - Ісландія.

Аргентина: Кабальєро - Тальяфіко, Маскерано, Рохо, Отаменді, Сальвіо, Білья, Ді Марія, Меса, Мессі, Агуеро

Ісландія: Халльдоурссон - Севарссон, Сігурдссон Р, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Сігурдссон Г, Гунарссон, Халльфредссон, Фіннбогасон

