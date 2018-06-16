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158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 15:21
Аргентина - Ісландія: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади команд на гру ЧС-2018 Аргентина - Ісландія.
Аргентина: Кабальєро - Тальяфіко, Маскерано, Рохо, Отаменді, Сальвіо, Білья, Ді Марія, Меса, Мессі, Агуеро
Ісландія: Халльдоурссон - Севарссон, Сігурдссон Р, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Сігурдссон Г, Гунарссон, Халльфредссон, Фіннбогасон
The matches keep on coming!— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 16 червня 2018 р.
Next up: #ARGISL pic.twitter.com/gbtQB307a6
Матч розпочнеться о 16:00
Нагадаємо, що перший матч ігрового дня закінчився перемогою французів над австралійцями.
Також повідомлялося, про історичний момент у грі Франція - Австралія.
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