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16.06.2018  15:35

Стало відомо про ще одне унікальне досягнення французів на чемпіонатах світу

 

Склад збірної Франції на гру проти Австралії, став наймолодшим у "трикольорових" вперше з чемпіонату світу 1930-го.

Середній вік команди Дешама становив 24 роки і 6 місяців.

Сьогодні в старті вийшли 19-річний Кілліан Мбаппе, 21-річний Усман Дембеле, 22-річні Лукас Ернандес і Бенжамен Павар.

Єдиним ветераном можна назвати 31-річного капітана команди Уго Льоріса.

На мундіалі 1930-го року в матчі проти Мексики середній вік збірної Франції становив 23 рік і 11 місяців, пише ua-football.

Також стало відомо, що Кіліан Мбаппе відзначився унікальним досягненням.

Нагадаємо, що французи здобули важку перемогу на старті Мундіалю.





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