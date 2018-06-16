Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
92 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 18:02
Казка ісландців триває: вікінги здобули нічию у грі проти Аргентини
Аргентинська збірна не змогла перемогти ісландців, зігравши у нічию 1:1.
Обидва м'ячі були забиті на початку першого тайму.
На 19 хвилині Агуеро влучно пробив у верхній кут воріт Маркоса Рохо, та вже на 24 хвилині Альфред Фіннбогасон встановив паритет у матчі.
У 2-й половині зустрічі Мессі не реалізував пенальті.
Як відомо, французи здобули важку перемогу над австралійцями.
До цього, хет-трик Роналду знищив шанси іспанців на перемогу.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група D
16 червня
Аргентина – Ісландія 1:1
Гол: 1:0 – 19 Серхіо Агуеро, 1:1 - 23 Фіннбогасон
#ARG 1-1 #ISL— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 16 июня 2018 г.
Все! В дебютной игре на Чемпионате мира исландцам удалось отобрать очки у грозной Аргентины. Месси не реализовал 11-метровый удар😯#ARGISL #ЧМ2018 pic.twitter.com/3ldqZbxsJu
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