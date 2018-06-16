Казка ісландців триває: вікінги здобули нічию у грі проти Аргентини

Аргентинська збірна не змогла перемогти ісландців, зігравши у нічию 1:1.

Обидва м'ячі були забиті на початку першого тайму.

На 19 хвилині Агуеро влучно пробив у верхній кут воріт Маркоса Рохо, та вже на 24 хвилині Альфред Фіннбогасон встановив паритет у матчі.

У 2-й половині зустрічі Мессі не реалізував пенальті.

Як відомо, французи здобули важку перемогу над австралійцями.

До цього, хет-трик Роналду знищив шанси іспанців на перемогу.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група D

16 червня

Аргентина – Ісландія 1:1

Гол: 1:0 – 19 Серхіо Агуеро, 1:1 - 23 Фіннбогасон