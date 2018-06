Перу - Данія: стартові склади команд на матч ЧС-2018

Стали відомі стартові склади збірних Перу та Данії на матч першого туру чемпіонату світу.

Перу: Гальєсе - Адвінкула, Родрігес, К. Рамос, Трауко, Йотун, Тапія, Куева, Флорес, Фарфан, Герреро.

Данія: Шмайхель - Дальсгор, К'єр, Крістенсен, Ларсен, Ділейні, Квіст, Поульсен, Еріксен, Сісто, Йоргенсен.

We're half-way through Super Saturday!



Next up, we welcome #PER back to the #WorldCup pic.twitter.com/PAFlbO8EGi