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16.06.2018  18:06

Перу - Данія: стартові склади команд на матч ЧС-2018

 

Стали відомі стартові склади збірних Перу та Данії на матч першого туру чемпіонату світу.

Перу: Гальєсе - Адвінкула, Родрігес, К. Рамос, Трауко, Йотун, Тапія, Куева, Флорес, Фарфан, Герреро. 

Данія: Шмайхель - Дальсгор, К'єр, Крістенсен, Ларсен, Ділейні, Квіст, Поульсен, Еріксен, Сісто, Йоргенсен.

Матч розпочнеться о 19.00.

Раніше повідомлялося, що матч між аргентинцями та ісландцями закінчився в нічию.

До цього, збірна Франції обіграла Австралію.





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