Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
64 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 18:06
Перу - Данія: стартові склади команд на матч ЧС-2018
Стали відомі стартові склади збірних Перу та Данії на матч першого туру чемпіонату світу.
Перу: Гальєсе - Адвінкула, Родрігес, К. Рамос, Трауко, Йотун, Тапія, Куева, Флорес, Фарфан, Герреро.
Данія: Шмайхель - Дальсгор, К'єр, Крістенсен, Ларсен, Ділейні, Квіст, Поульсен, Еріксен, Сісто, Йоргенсен.
We're half-way through Super Saturday!— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 16 июня 2018 г.
Next up, we welcome #PER back to the #WorldCup pic.twitter.com/PAFlbO8EGi
Матч розпочнеться о 19.00.
Раніше повідомлялося, що матч між аргентинцями та ісландцями закінчився в нічию.
До цього, збірна Франції обіграла Австралію.
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