Ісландія вистояла проти Аргентини на ЧС-2018: Мессі поки що не такий, як Роналду. ВІДЕО





16 червня збірні Аргентини та Ісландії розійшлися миром у матчі 1-го туру чемпіонату світу, показавши, напевно, найнесподіваніший результат на першості.

Ліонель Мессі не витягнув свою команду, ісландці виглядали дуже солідно як для дебютанта Мундіаля, а місцями островитянам допомогали суддівські рішення. Проте, як би там не було, фаворити ЧС-2018 втрачають очки, а збірна, яка залишила за бортом першості збірну України, яка до того здивувала футбольний світ ще на Євро-2016, продовжує дивувати.

Резюмуючи матч, окремо слід відзначити доволі невиразну гру Ліонеля Мессі, від якого більшість вболівальників Аргентини чекає того, що він показує у Барселоні. Мессі не забив пенальті, пробивши прямо по центру, завдяки чому голкіпер Ганнес Галльдоурссон, до речі, відомий на батьківщині кінорежисер, легко відбив удар. Після цього Лео декілька разів пробивав по воротах, але був неточний.

Загалом Мессі тричі влучив по воротах, а один із цих ударів - з невдалого 11-метрового. Не дуже вражає, особливо на фоні Криштіану Роналду, який напередодні у матчі Португалія - Іспанія відзначився хет-триком.

Роналду напередодні показав, що може бути корисний і для збірної, не лише Реала. Мессі ж поки не зробив цього - принаймні на цьому турнірі.

Загалом можна припустити, що ісландці, саме по цьому матчу, були ближчими до плей-офф, ніж аргентинці. Принаймні, цілком ймовірно, що такий сценарій втілиться у життя, адже у наступному турі 21 червня альбіселесте зіграють проти хорватів, одна з команд може втратити три очки, чим скористаються островитяни.

Нагадаємо, що 16 червня у групі D зіграють Хорватія та Нігерія.

Раніше повідомлялося, що Криіштіану Роналду обійшов Ліонеля Мессі за кількістю голів, забитих на ЧС.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група D

16 червня

Аргентина - Ісландія - 1:1 (1:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 19 Агуеро, 1:1 - 23 Фіннбогасон.

Аргентина - Кабальєро, Рохо, Отаменді, Тальяфіко, Маскерано, Білья (Банега, 54), Сальвіо, Меса (Ігуаїн, 84), Ді Марія (Павон, 75), Мессі, Агуеро.

Ісландія - Галльдоурссон, Сігурдссон, Магнуссон, Севарссон, Арнасон, Гадльвредссон, Гуннарссон (Скуласон, 76), Сігурдссон, Гудмундссон (Гісласон, 63), Б'ярнасон, Фіннбогасон (Сігурдарсон, 89).

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