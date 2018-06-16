Екс-футболіст збірної України про пенальті на Грізманні: Такі 11-метрові зазвичай не ставлять

Збірна Франції святкує взяття воріт австралійців/fff.fr

Експерт ЧС-2018 по групі С Євген Левченко вважаає, що призначення пенальті, призначений у матчі Франція - Австралія, був сумнівним.

Про це розповів сам колишній футболіст.

"Від матчу Франція - Австралія у мене залишилися тільки позитивні емоції, особливо від гри збірної Австралії, яка добре боролася, грала у свій футбол, не давала французам розвернутися", - зазначив Левченко.

"Ну і, звичайно ж, звернув на себе увагу епізод з першим голом, коли арбітр вдався до допомоги відеоассістента. Це ще довго буде обговорюватися", - продовжує експерт.

"Складно однозначно сказати, був пенальті чи ні. Там відбувся легкий дотик захисником ноги форварда. Такі 11-метрові зазвичай не ставлять! Це суперечливе рішення від рефері, адже Грізманн далеко відпустив м'яч і не зміг би його дістати", - цитує футболіста Команда1.

Нагадуємо, що збірна Франції, у результаті, перемогла австралійців із мінімальною перевагою.

Як відомо, Грізманн став автором першого пенальті в історії ЧС, який призначили після перегляду відеоповтору.