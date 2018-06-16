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16.06.2018  19:39

Ібрагімович вважає, що Дешаму не місце у збірній Франції

Дідьє Дешам та Карім Бензема

Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович вважає, що у матчі Франція - Австралія (2: 1) першим не вистачало форварда мадридського Реала Кіаріма Бензема.

Про це розповів сам зірковий футболіст зразу ж після гри.

"Я вважаю, що відсутність Каріма Бензема в збірній ненормально. Він один з кращих у світі, виграв Лігу чемпіонів у Реалі. Те, що його немає в збірній, не має ніякого відношення до футболу", - говорить Златан.

"Якщо тренер приймає рішення, що Бензема недостатньо хороший для цієї команди, значить цього тренера тут не повинно бути, а Бензема повинен. Все просто", - розкритикував Дешама Ібрагімович.

"Це просто безглуздо, що його немає на ЧС-2018, бо якщо ти хочеш перемагати, тобі потрібні переможці, а Бензема - переможець", - цитує Ібрагімовича Goal.

Раніше повідомлялося про деталі матчу між збірними Франції та Австралії.

Крім того, стало відомо про ще одне унікальне досягнення французів на чемпіонатах світу.





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