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77 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 19:55
Росіянам потрібен власний Рамос: Салах зіграє з господарями Мундіалю
|Мохаммед Салах
Форвард збірної Єгипту Мохамед Салах зіграє проти збірної Росії в матчі ЧС-2018 у вівторок.
"Він був готовий зіграти проти Уругваю, але тренер не хотів ризикувати", - повідомляє офіційний сайт Ліверпуля з посиланням на Федерацію футболу Єгипту.
У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу Єгипет - Уругвай (0: 1) Салах залишився в запасі і не вийшов на поле.
Раніше повідомлялося, що Суарес помацав гравця збірної Єгипту за непристойне місце.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій