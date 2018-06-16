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16.06.2018  19:55

Росіянам потрібен власний Рамос: Салах зіграє з господарями Мундіалю

Мохаммед Салах

Форвард збірної Єгипту Мохамед Салах зіграє проти збірної Росії в матчі ЧС-2018 у вівторок.

"Він був готовий зіграти проти Уругваю, але тренер не хотів ризикувати", - повідомляє офіційний сайт Ліверпуля з посиланням на Федерацію футболу Єгипту.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу Єгипет - Уругвай (0: 1) Салах залишився в запасі і не вийшов на поле.

Раніше повідомлялося, що Суарес помацав гравця збірної Єгипту за непристойне місце.





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