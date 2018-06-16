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16.06.2018  20:40

Голкіпер збірної Ісландії: прочитав Мессі ще до його удару

Ханнес Халлдорсон

Голкіпер збірної Ісландії Ханнес Халлдорсон, перед матчем проти Аргентини (1:1), добре вивчив, як Ліонель Мессі виконує пенальті.

У цьому зізнався сам воротар.

"Для мене неймовірно стати кращим гравцем своєї команди в першому матчі на чемпіонаті світу. Ще й відбити пенальті. Це великий і важливий момент для всіх нас, тому що цей сейв збільшує наші шанси на вихід із групи", - говорить Халлдорсон.

"Звичайно, я працював над пенальті вдома. Складно передбачити, як все обернеться в грі, але сьогодні все склалося. Я намагався уявити, що буде думати Мессі, виконуючи пенальті. Я дивився його минулі спроби виконання пенальті і знав, як він це робить",- зізнається ісландець.

"Радість після нічиєї? Для нас це велика нічия, ми ще в минулий раз зрозуміли, як важливо відразу почати набирати очки. Ми грали проти однієї з кращих команд світу, проти кращих гравців світу. Ми так само раділи нічиєю з Португалією", - цитує голкіпера Чемпіонат.

Відзначимо, що пенальті було відбито в 2-му таймі.

Раніше повідомлялося, що французи здобули важку перемогу над австралійцями.





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