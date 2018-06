Збірна Данії взяла 3 очки у матчі з Перу

У напруженому матчі між збірними Данії та Перу, перші здобули перемогу з мінімальним рахунком 1:0.

Перший тайм пройшов без гольових моментів. Єдина можливість відзначитися була у гравця збірної Перу Крістіана Куеви, який занадто сильним ударом продовжив челлендж незабитих пенальті після Ліонеля Мессі.

Другий тайм також не відрізнявся активністю та вже на 59-ій хвилині Поульсен відкриває рахунок у зустрічі, тим самим встановлюючи кінцевий результат.

Як відомо, Франція не без проблем здолала австралійців.

Крім того, ісландці змогли утримати рахунок із аргентинцями нічійним.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група C

16 червня

Перу – Данія 0:1

Гол: 0:1 – 59 Поульсен

#DEN win!



The unbeaten start for the European teams at the #WorldCup continues! #RUS W#POR D#ESP D #FRA W#ISL D#DEN W pic.twitter.com/DUQMgPqbXa