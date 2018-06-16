Збірна Данії взяла 3 очки у матчі з Перу
У напруженому матчі між збірними Данії та Перу, перші здобули перемогу з мінімальним рахунком 1:0.
Перший тайм пройшов без гольових моментів. Єдина можливість відзначитися була у гравця збірної Перу Крістіана Куеви, який занадто сильним ударом продовжив челлендж незабитих пенальті після Ліонеля Мессі.
Другий тайм також не відрізнявся активністю та вже на 59-ій хвилині Поульсен відкриває рахунок у зустрічі, тим самим встановлюючи кінцевий результат.
Як відомо, Франція не без проблем здолала австралійців.
Крім того, ісландці змогли утримати рахунок із аргентинцями нічійним.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група C
16 червня
Перу – Данія 0:1
Гол: 0:1 – 59 Поульсен
#DEN win!— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 16 июня 2018 г.
The unbeaten start for the European teams at the #WorldCup continues! #RUS W#POR D#ESP D #FRA W#ISL D#DEN W pic.twitter.com/DUQMgPqbXa
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