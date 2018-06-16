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146 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 21:12
Хорватія - Нігерія: стартові склади команд на матч ЧС-2018
Стали відомі стартові склади команд на гру ЧС-2018 Хорватія - Нігерія.
Хорватія: Субашич - Врсалько, Віда, Ловрен, Крамарич, Модрич, Бадель, Ракитич, Ребич, Перишич, Манджукич.
Нігерія: Узохо - Шеху, Троост-Еконг, Бапогун, Ідову, Ндіді, Етебо, Обі Мікел, Мозес, Івобі, Ігало.
🇭🇷#CRONGA🇳🇬 #ЧМ2018— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 16 июня 2018 г.
Представляем стартовые составы команд pic.twitter.com/pt7GpRnWUR
Матч розпочнеться о 22:00.
Нагадаємо, що перший матч ігрового дня закінчився перемогою французів над австралійцями.
До цього ісландці змогли утримати рахунок із аргентинцями нічійним.
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