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16.06.2018  21:12

Хорватія - Нігерія: стартові склади команд на матч ЧС-2018

 

Стали відомі стартові склади команд на гру ЧС-2018 Хорватія - Нігерія.

Хорватія: Субашич - Врсалько, Віда, Ловрен, Крамарич, Модрич, Бадель, Ракитич, Ребич, Перишич, Манджукич. 

Нігерія: Узохо - Шеху, Троост-Еконг, Бапогун, Ідову, Ндіді, Етебо, Обі Мікел, Мозес, Івобі, Ігало. 

Матч розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, що перший матч ігрового дня закінчився перемогою французів над австралійцями.

До цього ісландці змогли утримати рахунок із аргентинцями нічійним.





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