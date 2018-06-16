Екс-гравець Шахтаря не зможе допомогти збірній Бразилії в наступному поєдинку

Фред

Хавбек Манчестер Юнайтед і збірної Бразилії Фред не візьме участі в стартовому матчі ЧС-2018 проти Швейцарії.

Про це повідомив головний тренер бразильців Тіте.

"Фред не зможе завтра зіграти. Всі інші у формі", - наводить слова Тіте Tribuna.

Відзначимо, що Фред брав участь у сьогоднішньому тренуванні збірної Бразилії.

Раніше повідомлялося, що Фред пропустив тренування збірної Бразилії.

Крім того, Фред досить емоційно попрощався з Шахтарем.