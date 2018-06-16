Хорватія в першому матчі групового етапу здобуває надважливу перемогу над збірною Нігерії
У матчі, де було створену мінімальну кількість моментів, збірна Хорватії здобуває перемогу з рахунком 2:0.
У першому таймі команди практично не створювали моментів, але невелика перевага була все ж на стороні хорватів.
Запам'яталися жовта картка Ракитича та удар Крамарича. Однак, найважливішою подією тайму став автогол Етебо на 32-й хвилині матчу.
У другому таймі нігерійці активізувалися, але сил африканської команди вистачило ненадовго і вже на 72-й хвилині Лука Модрич реалізує пенальті після грубої гри Трост-Еконга у межах власної штрафної.
На 90+2-й хвилині П'яца взагалі міг доводити рахунок до розгромного, але сітку воріт врятував Френсіс Узохо.
Як відомо, французи в нелегкому матчі здобули перемогу над австралійцями.
Крім того, збірна Данії з мінімальним рахунком перемогла перуанців.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група D
16 червня
Хорватія – Нігерія 2:0
Гол: 1:0 – 32 Етебо (автогол), 2:0 - 72 Лука Модрич.
FT | #CRO dismantle #NGA in Kaliningrad to top Group D! #WorldCup pic.twitter.com/qBdpSGMCx9— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 16 июня 2018 г.
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