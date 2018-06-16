Хорватія в першому матчі групового етапу здобуває надважливу перемогу над збірною Нігерії

У матчі, де було створену мінімальну кількість моментів, збірна Хорватії здобуває перемогу з рахунком 2:0.

У першому таймі команди практично не створювали моментів, але невелика перевага була все ж на стороні хорватів.

Запам'яталися жовта картка Ракитича та удар Крамарича. Однак, найважливішою подією тайму став автогол Етебо на 32-й хвилині матчу.

У другому таймі нігерійці активізувалися, але сил африканської команди вистачило ненадовго і вже на 72-й хвилині Лука Модрич реалізує пенальті після грубої гри Трост-Еконга у межах власної штрафної.

На 90+2-й хвилині П'яца взагалі міг доводити рахунок до розгромного, але сітку воріт врятував Френсіс Узохо.

Як відомо, французи в нелегкому матчі здобули перемогу над австралійцями.

Крім того, збірна Данії з мінімальним рахунком перемогла перуанців.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група D

16 червня

Хорватія – Нігерія 2:0

Гол: 1:0 – 32 Етебо (автогол), 2:0 - 72 Лука Модрич.