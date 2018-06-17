Бельгія - Панама: анонс матчу ЧС-2018

18 червня у Сочі відбудеться матч чемпіонату світу у групі G між збірними Панами та Бельгії.

Поєдинок розпочнеться о 18:00, відкривши змагання у цьому квартеті.

Панама - дебютант чемпіонатів світу. Ця збірна пробилася на турнір завдяки третьому місцю у фінальному кваліфікаційному турніру КОНКАКАФ, залишивши без Мундіалю США.

Бельгійці вийшли на ЧС-2018, впевнено перемігши у групі - у команди Роберто Мартінеса була лише одна нічия, в усіх інших матчах - перемоги.

Панама

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 1

Найвище досягнення: -

Бельгія

Кількість участей у фінальній стадії ЧС: 13

Найвище досягнення: 4-е місце на ЧС-1986

Бельгія - Панама

18 червня, 18:00, Сочі, стадіон Фішт.

Очні зустрічі: -

Орієнтовні склади

Панама: Пенедо, Муррільйо, Торрес, Ескобар, Девіс, Годой, Гомес, Барсенас, Купер, Родрігес, Техада.

Бельгія: Куртуа, Апдерверельд, Компані, Вертонген, Вітцель, де Брюйне, Бреньє, Феррейра-Карраско, Мертенс, Азар, Лукуку.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

Нагадаємо, напередодні збірна Аргентини не змогла обіграти ще одного дебютанта ЧС Ісландію.