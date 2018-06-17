Вболівальники Швейцарії випадково потрапили на окупований Донбас
Футбольні вболівальники зі Швейцарії, які прямували в Росію на чемпіонат світу-2018 на машині, випадково опинилися на окупованій території.
Про це написала в Фейсбуці волонтер Анна Домбровська.
Ппрямували вболівальники в Ростов-на-Дону на матч Бразилія - Швейцарія, а навігатор завів їх до окупованого українського Донецька. Цікаво, що в іноземців вся машина була обклеєна футбольними наклейками, які вказують на те, що люди їдуть на чемпіонат світу, а не добровольцями в Донецьк. Однак прикордонники у них навіть не уточнили мету поїздки і вони успішно перетнули кордон.
"Мені довелося згадати англійську, щоб допомогти європейським гостям виїхати з небезпечної зони і знайти інший, більш безпечний шлях до Ростову", - написала Домбровська.
Як відомо, раніше російський журналіст запропонував мексиканцям заспівати пісню Бутирки.
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