Вболівальники Швейцарії випадково потрапили на окупований Донбас

Футбольні вболівальники зі Швейцарії, які прямували в Росію на чемпіонат світу-2018 на машині, випадково опинилися на окупованій території.

Про це написала в Фейсбуці волонтер Анна Домбровська.

Ппрямували вболівальники в Ростов-на-Дону на матч Бразилія - Швейцарія, а навігатор завів їх до окупованого українського Донецька. Цікаво, що в іноземців вся машина була обклеєна футбольними наклейками, які вказують на те, що люди їдуть на чемпіонат світу, а не добровольцями в Донецьк. Однак прикордонники у них навіть не уточнили мету поїздки і вони успішно перетнули кордон.

"Мені довелося згадати англійську, щоб допомогти європейським гостям виїхати з небезпечної зони і знайти інший, більш безпечний шлях до Ростову", - написала Домбровська.

Як відомо, раніше російський журналіст запропонував мексиканцям заспівати пісню Бутирки.