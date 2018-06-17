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17.06.2018  13:29

Коста-Рика - Сербія: де дивитися матч ЧС-2018

 

17-го червня відбудеться матч 1-го туру ЧС-2018 у групі Е між збірними Коста-Рики та Сербії.

Гра розпочнеться о 15:00 на стадіоні Самара Арена.

Поєдинок можна подивитися у прямому ефірі на каналі Інтер.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

За цим посиланням можна ознайомитись з анонсом поєдинку. 





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