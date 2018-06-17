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205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 14:35
Коста-Рика - Сербія: стартові склади команд на матч ЧС-2018
Стали відомі стартові склади команд на гру ЧС-2018 Коста-Рика - Сербія.
🇨🇷#CRCSRB🇷🇸 #ЧМ2018— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 17 червня 2018 р.
Представляем составы команд!#CRC #SRB pic.twitter.com/jxAe7jg30X
Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво, Борхес, Гусман, Руїс, Венегас, Уренья.
Сербія: Стойкович, Д.Тошич, Іванович, Міленкович, Коларов, Матич, Мілінкович-Савич, Мілівоєвич, Тадіч, Льяїч, Мітрович
Матч розпочнеться о 15:00.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
За цим посиланням можна ознайомитись з анонсом поєдинку.
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