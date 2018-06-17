Коста-Рика - Сербія: стартові склади команд на матч ЧС-2018

Стали відомі стартові склади команд на гру ЧС-2018 Коста-Рика - Сербія.

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво, Борхес, Гусман, Руїс, Венегас, Уренья.

Сербія: Стойкович, Д.Тошич, Іванович, Міленкович, Коларов, Матич, Мілінкович-Савич, Мілівоєвич, Тадіч, Льяїч, Мітрович

Матч розпочнеться о 15:00.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.

За цим посиланням можна ознайомитись з анонсом поєдинку.