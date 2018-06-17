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1618 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 16:55
Сербія перемогла Коста-Рику завдяки єдиному голу
|Алєксандар Коларов
17 червня відбувся черговий матч чемпіонаті світу в Росії, у якому зустрілися збірні Коста-Рики та Сербії.
Номінальні гості здобули перемогу завдяки єдиному голу Алєксандара Коларова зі штрафного.
Нагадаємо, що на Чемпіоні є календар усіх ігор групового турніру ЧС.
Як відомо, французи в нелегкому матчі здобули перемогу над австралійцями.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група Е
16 червня
Коста-Рика - Сербія 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 - 57 Коларов
FT | #SRB win! #RUS W#POR D#ESP D#FRA W#ISL D#DEN W#CRO W #SRB W— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 17 июня 2018 г.
A strong start from the European teams 💪#WorldCup pic.twitter.com/0MK1Tt3Kev
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Шеф-редактор: Дмитро Копій