Сербія перемогла Коста-Рику завдяки єдиному голу

Алєксандар Коларов

17 червня відбувся черговий матч чемпіонаті світу в Росії, у якому зустрілися збірні Коста-Рики та Сербії.

Номінальні гості здобули перемогу завдяки єдиному голу Алєксандара Коларова зі штрафного.

Нагадаємо, що на Чемпіоні є календар усіх ігор групового турніру ЧС.

Як відомо, французи в нелегкому матчі здобули перемогу над австралійцями.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група Е

16 червня

Коста-Рика - Сербія 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 - 57 Коларов