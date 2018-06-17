Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
243 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 17:35
Неймар ефектно пофарбувався перед матчем зі Швейцарією. ФОТО
|Неймар
Нападник збірної Бразилії Неймар змінив зачіску перед грою на чемпіонаті світу проти Швейцарії.
Тепер його волосся схоже на мівіну.
Матч Бразилія - Швейцарія відбудеться 17 червня о 21:00.
Раніше Чемпіон анонсував цей поєдинок.
Також повідомлялося, що колишній президент Бразилії коментуватиме гру Бразилія - Швейцарія з тюрьми.
NEYMAR COM ESSE CABELO DE MIOJO TEM QUE FAZER GOL A CADA 3 MIN— Ai Gsuis (@puuutsvida) 17 июня 2018 г.
HOJE TEM BRASIL. pic.twitter.com/ruNmNiOk3I
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Шеф-редактор: Дмитро Копій