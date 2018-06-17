Неймар ефектно пофарбувався перед матчем зі Швейцарією. ФОТО

Неймар

Нападник збірної Бразилії Неймар змінив зачіску перед грою на чемпіонаті світу проти Швейцарії.

Тепер його волосся схоже на мівіну.

Матч Бразилія - Швейцарія відбудеться 17 червня о 21:00.

Раніше Чемпіон анонсував цей поєдинок.

Також повідомлялося, що колишній президент Бразилії коментуватиме гру Бразилія - Швейцарія з тюрьми.