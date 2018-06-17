Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
257 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 17:13
Німеччина - Мексика: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади Німеччини і Мексики на матч чемпіонату світу в групі F.
Німеччина: Нойєр, Кімміх, Боатенг, Хуммельс, Платтенгардт, Хедіра, Кроос, Дракслер, Озіл, Мюллер, Вернер
Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Морено, Гальярдо, Гвардадо, Еррера, Лаюн, Лосано, Чічаріто, Вела
CONFIRMED // #GERMEX— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 17 июня 2018 г.
Here are the official line-ups for today's next match.
What are your thoughts on the selections? pic.twitter.com/JD3G4HajAQ
Нагадаємо, що Чемпіон детально проанонсував цей поєдинок.
Читай також
Останні публікації
17.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій