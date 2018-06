Німеччина - Мексика: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади Німеччини і Мексики на матч чемпіонату світу в групі F.

Німеччина: Нойєр, Кімміх, Боатенг, Хуммельс, Платтенгардт, Хедіра, Кроос, Дракслер, Озіл, Мюллер, Вернер

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Морено, Гальярдо, Гвардадо, Еррера, Лаюн, Лосано, Чічаріто, Вела

CONFIRMED // #GERMEX



Here are the official line-ups for today's next match.



What are your thoughts on the selections? pic.twitter.com/JD3G4HajAQ