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10 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 17:58
ФІФА переписала гол Погби на Бехіча
|Поль Погба
Півзахисник збірної Франції Поль Погба забив гол у матчі проти Австралії (2:1).
Однак згодом ФІФА перекваліфікувала цей м'яч як автогол у виконанні Бехіча.
Нагадаємо, що в цьому матчі Грізманн став автором першого пенальті в історії ЧС, який призначили після перегляду відеоповтору. ФОТО. ВІДЕО.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій