ФІФА переписала гол Погби на Бехіча

Поль Погба

Півзахисник збірної Франції Поль Погба забив гол у матчі проти Австралії (2:1).

Однак згодом ФІФА перекваліфікувала цей м'яч як автогол у виконанні Бехіча.

Нагадаємо, що в цьому матчі Грізманн став автором першого пенальті в історії ЧС, який призначили після перегляду відеоповтору. ФОТО. ВІДЕО.

Раніше Чемпіон прогнозував перемогу Франції.