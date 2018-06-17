Де Хеа обурений тим, що іспанці не підтримали його після курйозного голу від Роналду

Давід Де Хеа пропускає курйозний гол

Воротар збірної Іспанії Давід Де Хеа не отримав належної підтримки від співвітчизників після пропущеного голу в матчі з Португалією (3:3).

Про це повідомляє Manchester Evening News.

"Я не відчуваю великої підтримки з Іспанії. Я можу критикувати себе. Хотілося б, щоб мене сильніше підтримали у важкий момент, але я задоволений підтримкою з боку тренера і партнерів по команді", - сказав воротар.

"Таке трапляється. Я помилився. Ми надягаємо рукавиці й виходимо на поле, знаючи, як це важко. Я розраховую, що тренер і партнери продовжать підтримувати мене. Я буду зберігати спокій. Я нікого не вбив", - цитує Де Хеа Трибуна.

Нагадаємо, що Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед.