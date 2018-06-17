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213 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 18:56
Де Хеа обурений тим, що іспанці не підтримали його після курйозного голу від Роналду
|Давід Де Хеа пропускає курйозний гол
Воротар збірної Іспанії Давід Де Хеа не отримав належної підтримки від співвітчизників після пропущеного голу в матчі з Португалією (3:3).
Про це повідомляє Manchester Evening News.
"Я не відчуваю великої підтримки з Іспанії. Я можу критикувати себе. Хотілося б, щоб мене сильніше підтримали у важкий момент, але я задоволений підтримкою з боку тренера і партнерів по команді", - сказав воротар.
"Таке трапляється. Я помилився. Ми надягаємо рукавиці й виходимо на поле, знаючи, як це важко. Я розраховую, що тренер і партнери продовжать підтримувати мене. Я буду зберігати спокій. Я нікого не вбив", - цитує Де Хеа Трибуна.
Нагадаємо, що Де Хеа продовжив контракт з Манчестер Юнайтед.
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