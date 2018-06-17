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17.06.2018  19:43

У мережі провели цікаву паралель нової зачіски Неймара з легендарним Роналдо

Неймар з новою зачіскою

Нападник збірної Бразилії Неймар зробив ефектну зачіску перед матчем зі Швейцарією на чемпіонаті світу.

Можливу причину зміни іміджу оприлюднив портал sports.ru.

Він приїхав на ЧС-2018 після майже 4 місяців поза грою. Кумир Неймара Роналдо перед початком ЧС-2002 теж зробив дивну зачіску. Ви напевно її пам'ятайте - як і 8 голів, які зробили Бразилію чемпіоном.

Пізніше Роналдо зізнався, що підстригся так, щоб всі обговорювали його зачіску, а не травму.

"Перед чемпіонатом світу у мене була проблема з пахом, і я був готовий тільки на 60 відсотків. Усі говорили тільки про мій стан, тому я поголив голову, щоб змінити інформаційний фон", - розповів зубастик.

"Коли я приїхав на базу з новою зачіскою, всі перестали говорити про травму і обговорювали тільки волосся ", - зізнався Роналдо кілька років по тому. - Я не пишаюся тією зачіскою, вона була дивна. Але це був хороший спосіб змінити тему".

Матч Бразилія - Швейцарія відбудеться 17 червня о 21:00.





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