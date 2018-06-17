Німеччина сенсаційно поступилась Мексиці на чемпіонаті світу





17 червня збірна Німеччини відіграла перший матч на Мундіалі в Росії.

У протистоянні зі збірною Мексики підопічні Йоахіма Льова не змогли впоратися з суперником.

Мексиканці потужно провели перший тайм, забили гол, і втримали перевагу до кінця зустрічі, при чому могли забити ще більше.

В останні хвилини німці затисли опонента, навіть Нойер пішов до протилежних воріт, але забити не змогли.

Нагадаємо, що перед цим Сербія перемогла Коста-Рику завдяки єдиному голу

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група F

17 червня

Німеччина - Мексика 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 - 35 Лосано