Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
9364 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
17.06.2018  19:52

Німеччина сенсаційно поступилась Мексиці на чемпіонаті світу


17 червня збірна Німеччини відіграла перший матч на Мундіалі в Росії.

У протистоянні зі збірною Мексики підопічні Йоахіма Льова не змогли впоратися з суперником.

Мексиканці потужно провели перший тайм, забили гол, і втримали перевагу до кінця зустрічі, при чому могли забити ще більше.

В останні хвилини німці затисли опонента, навіть Нойер пішов до протилежних воріт, але забити не змогли.

Нагадаємо, що перед цим Сербія перемогла Коста-Рику завдяки єдиному голу

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група F

17 червня

Німеччина - Мексика 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 - 35 Лосано





Читай також
Німеччина - Мексика: стартові склади команд
Німеччина - Мексика: де дивитися матч ЧС-2018
Німеччина - Мексика: анонс матчу ЧС-2018
Австрія - Німеччина: перша з 1986-го перемога австрійців, неприємна серія німців продовжується. ВІДЕО
Останні публікації
17.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
20:53
ЧС-2018. Що це було герр Льов? Головний фаворит Мундіалю Німеччина сенсаційно поступилася збірній Мексиці. ВІДЕО
20:36
ЧС-2018. Уболівальник Саудівської Аравії заплатив 500 доларів за таксі в Москві
20:05
ЧС-2018. Бразилія - Швейцарія: стартові склади команд
19:52
ЧС-2018. Німеччина сенсаційно поступилась Мексиці на чемпіонаті світу
19:43
ЧС-2018. У мережі провели цікаву паралель нової зачіски Неймара з легендарним Роналдо
19:21
Футбол. Циганков відвідав стадіон у Вінниці, де починав свій футбольний шлях. ФОТО
18:56
ЧС-2018. Де Хеа обурений тим, що іспанці не підтримали його після курйозного голу від Роналду
18:40
Футбол. Динамо хоче придбати 20-річного бразильця, за якого просять 50 мільйонів євро
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.06.2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!