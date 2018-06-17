Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
9364 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 19:52
Німеччина сенсаційно поступилась Мексиці на чемпіонаті світу
17 червня збірна Німеччини відіграла перший матч на Мундіалі в Росії.
У протистоянні зі збірною Мексики підопічні Йоахіма Льова не змогли впоратися з суперником.
Мексиканці потужно провели перший тайм, забили гол, і втримали перевагу до кінця зустрічі, при чому могли забити ще більше.
В останні хвилини німці затисли опонента, навіть Нойер пішов до протилежних воріт, але забити не змогли.
Нагадаємо, що перед цим Сербія перемогла Коста-Рику завдяки єдиному голу
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група F
17 червня
Німеччина - Мексика 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 - 35 Лосано
Wow! #MEX stun the #WorldCup champions in Moscow! #GERMEX 0-1 pic.twitter.com/XOtAWcKD8U— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 17 июня 2018 г.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій