Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
207 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 20:05
Бразилія - Швейцарія: стартові склади команд
Стали відомі стартові склади команд на матч ЧС-2018 Бразилія - Швейцарія.
Бразилія: Алісон, Даніло, Тіяго Сілва, Міранда, Марсело, Пауліньо, Каземіро, Коутіньо, Вілліан, Неймар, Жезус.
Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Аканджи, Шер, Ліхтштайнер, Джака, Бехрамі, Джемайлі, Цубер, Шакірі, Сеферович.
Нагадаємо, що Неймар ефектно пофарбувався перед матчем зі Швейцарією. ФОТО
Раніше Чемпіон анонсував цей матч.
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