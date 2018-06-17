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17.06.2018  20:05

Бразилія - Швейцарія: стартові склади команд

 

Стали відомі стартові склади команд на матч ЧС-2018 Бразилія - Швейцарія.

Бразилія: Алісон, Даніло, Тіяго Сілва, Міранда, Марсело, Пауліньо, Каземіро, Коутіньо, Вілліан, Неймар, Жезус.

Швейцарія: Зоммер, Родрігес, Аканджи, Шер, Ліхтштайнер, Джака, Бехрамі, Джемайлі, Цубер, Шакірі, Сеферович.

Нагадаємо, що Неймар ефектно пофарбувався перед матчем зі Швейцарією. ФОТО

Раніше Чемпіон анонсував цей матч.





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