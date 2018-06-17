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17.06.2018  20:53 - Збірна Німеччини стала автором найгучнішої сенсації на старті Мундіалю

Що це було герр Льов? Головний фаворит Мундіалю Німеччина сенсаційно поступилася збірній Мексиці. ВІДЕО

Ірвінг Лосано

Збірна Німеччини сенсайційно поступилася збірній Мексики в першому турі групи F ЧС-2018.

Напередодні Мундіалю величезній критиці піддався керманич бундесманшафту Йоахім Льов.

У вболівальників та спеціалістів виникали питання до Льова щодо формування складу та остаточної заявки на чемпіонат.

Льов вирішив обійтися на турнірі без лідера МС Лероя Сане, а також включив у склад Мануеля Нойера, який через травму пропустив майже рік і відновився лише напередодні Мундіалю.

Стартова гра чемпіонату не додала вістів німецькому спеціалісту. У будь-якому випадку Льов буде змушений тримати шквал критики, який тільки посилиться після гри з Мексикою.

Гра, як і очикувалося пройшла з величезною перевагою бундестіму, але німці зіткнулися з добре організованою мексиканською командою.

Часом дії німців нагадували не найкращі зразки гри Барселони - контроль м'яча, але мінімум гостроти.

Наприкінці матчу підопічні Льова перейшли на навалу, чим оголили свої тили і будь гравці мексиканців більш майстерними, рахунок міг бути й більшим.

Переможний же гол на 35-й хвилині забив 22-річний нападник ПСВ Ірвінг Лосано.

Чічаріто зробив вишукану передачу, а форвард майстерно пробив у ближній кут воріт Нойера.

Буквально одразу після пропущеного м'яча Тоні Кроос влучив в поперечину після штрафного метрів з 22-23-х.

На останній хвилині гри молодий хавбек бундестіму Юліан Брандт смачним ударом з-за меж штрафного майданчика міг врятувати свою збірну, але м'яч "облизав" штангу із зовнішньої сторони воріт.

Також слід зазначити, що в складі мексиканців на 74-й хвилині вийшов легендарний захисних Рафаель Маркес, для якого цей Мундіаль вже 5-й у кар'єрі.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група F

17 червня

Німеччина - Мексика 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 - 35 Лосано

Німеччина – Нойер, Кімміх, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт (Гомес, 79), Хедіра (Ройс, 60), Кроос, Мюллер, Озіл, Дракслер, Вернер (Брандт, 86).

Мексика – Очоа, Сальседо, Айяла, Морено, Гальярдо, Еррера, Гуардадо (Маркес, 74), Лайюн, Вела (Альварес, 58), Лосано (Хіменес, 66), Ернандес.

Попередження: Морено (40), Мюллер (83), Хуммельс (84), Еррера (90).





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