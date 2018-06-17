Що це було герр Льов? Головний фаворит Мундіалю Німеччина сенсаційно поступилася збірній Мексиці. ВІДЕО

Ірвінг Лосано

Збірна Німеччини сенсайційно поступилася збірній Мексики в першому турі групи F ЧС-2018.

Напередодні Мундіалю величезній критиці піддався керманич бундесманшафту Йоахім Льов.

У вболівальників та спеціалістів виникали питання до Льова щодо формування складу та остаточної заявки на чемпіонат.

Льов вирішив обійтися на турнірі без лідера МС Лероя Сане, а також включив у склад Мануеля Нойера, який через травму пропустив майже рік і відновився лише напередодні Мундіалю.

Стартова гра чемпіонату не додала вістів німецькому спеціалісту. У будь-якому випадку Льов буде змушений тримати шквал критики, який тільки посилиться після гри з Мексикою.

Гра, як і очикувалося пройшла з величезною перевагою бундестіму, але німці зіткнулися з добре організованою мексиканською командою.

Часом дії німців нагадували не найкращі зразки гри Барселони - контроль м'яча, але мінімум гостроти.

Наприкінці матчу підопічні Льова перейшли на навалу, чим оголили свої тили і будь гравці мексиканців більш майстерними, рахунок міг бути й більшим.

Переможний же гол на 35-й хвилині забив 22-річний нападник ПСВ Ірвінг Лосано.

Чічаріто зробив вишукану передачу, а форвард майстерно пробив у ближній кут воріт Нойера.

Буквально одразу після пропущеного м'яча Тоні Кроос влучив в поперечину після штрафного метрів з 22-23-х.

На останній хвилині гри молодий хавбек бундестіму Юліан Брандт смачним ударом з-за меж штрафного майданчика міг врятувати свою збірну, але м'яч "облизав" штангу із зовнішньої сторони воріт.

Також слід зазначити, що в складі мексиканців на 74-й хвилині вийшов легендарний захисних Рафаель Маркес, для якого цей Мундіаль вже 5-й у кар'єрі.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група F

17 червня

Німеччина - Мексика 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 - 35 Лосано

Німеччина – Нойер, Кімміх, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт (Гомес, 79), Хедіра (Ройс, 60), Кроос, Мюллер, Озіл, Дракслер, Вернер (Брандт, 86).

Мексика – Очоа, Сальседо, Айяла, Морено, Гальярдо, Еррера, Гуардадо (Маркес, 74), Лайюн, Вела (Альварес, 58), Лосано (Хіменес, 66), Ернандес.

Попередження: Морено (40), Мюллер (83), Хуммельс (84), Еррера (90).