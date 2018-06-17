Льов: Не знаю, чому чемпіони світу не виходять з групи. У нас такого не буде

Йоахім Льов

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов оптимістично налаштований після поразки своїх підопічних у грі з Мексикою (0:1).

Про це повідомляє sports.ru.

"У першому таймі ми грали погано, це треба визнати. Ми погано грали у відкритих зонах, було багато втрат м'яча. Тому ми повинні були бігати набагато більше, ніж суперник", - сказав тренер.

"У другому таймі Мексика захищалася дуже глибоко, але у нас було більше гольових моментів. Часто ми брали нагальні рішення, хоча ми були кращі", - вважає фахівець.

"Не знаю, чому чемпіони світу не виходять з групи. У нас такого не буде", - запевнив Льов.

Календар ігор групового турніру чемпіонату світу.