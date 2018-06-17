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154 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 21:44
Тренер Мексики: План на гру ми розробили ще шість місяців тому
|Хуан Карлос Осоріо / РІА Новості
Збірна Мексики заздалегідь готувалася до протистояння з Німеччиною (0:1).
Про це після гри повідомив головний тренер мексиканців Хуан Карлос Осоріо.
"У нас був тактичний план, який ми розробили шість місяців тому. У нас завжди було два швидких гравця на флангах. Лосано - наш найшвидший гравець. У першому таймі нам вдалося грамотно оборонятися і тікати в контратаки", - сказав фахівець.
"У першому таймі ми були кращі. Німеччина завжди за поганого рахунку робить такі заміни, як сьогодні. Ми були до цього готові. Були готові до виходу Гомеса. У нас молодий склад, це майбутнє мексиканського футболу", - цитує Осоріо sports.ru.
Нагадаємо, що тренер Німеччини Льов запевнив у виході своєї команди з групи.
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