Тренер Мексики: План на гру ми розробили ще шість місяців тому

Хуан Карлос Осоріо / РІА Новості

Збірна Мексики заздалегідь готувалася до протистояння з Німеччиною (0:1).

Про це після гри повідомив головний тренер мексиканців Хуан Карлос Осоріо.

"У нас був тактичний план, який ми розробили шість місяців тому. У нас завжди було два швидких гравця на флангах. Лосано - наш найшвидший гравець. У першому таймі нам вдалося грамотно оборонятися і тікати в контратаки", - сказав фахівець.

"У першому таймі ми були кращі. Німеччина завжди за поганого рахунку робить такі заміни, як сьогодні. Ми були до цього готові. Були готові до виходу Гомеса. У нас молодий склад, це майбутнє мексиканського футболу", - цитує Осоріо sports.ru.

Нагадаємо, що тренер Німеччини Льов запевнив у виході своєї команди з групи.