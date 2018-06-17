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218 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 22:55
Бразилія сенсаційно втратила очки зі Швейцарією
|Цубер зрівнює рахунок
В останньому поєдинку дня зустрілися збірні Бразилії та Швейцарії.
Підопічні Тіте сенсаційно не змогли перемогти суперника, попри разючу різницю в класі.
Команди забили по одному голу, при чому Бразилія вела в рахунку завдяки шикарному удару Коутіньо.
Нагадаємо, що в іншому матчі групи Е Сербія перемогла Коста-Рику.
Зазначимо, що серед сенсаційних результатів також поразка Німеччини збірній Мексики.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група Е
17 червня
Бразилія - Швейцарія 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 - 20 Коутіньо, 1:1 - 50 Цубер
FT | Honours even in Rostov-on-Don! #BRAESP pic.twitter.com/J6MRKkJm27— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 17 июня 2018 г.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій