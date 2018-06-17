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17.06.2018  22:55

Бразилія сенсаційно втратила очки зі Швейцарією

Цубер зрівнює рахунок

В останньому поєдинку дня зустрілися збірні Бразилії та Швейцарії.

Підопічні Тіте сенсаційно не змогли перемогти суперника, попри разючу різницю в класі.

Команди забили по одному голу, при чому Бразилія вела в рахунку завдяки шикарному удару Коутіньо.

Нагадаємо, що в іншому матчі групи Е Сербія перемогла Коста-Рику.

Зазначимо, що серед сенсаційних результатів також поразка Німеччини збірній Мексики.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група Е

17 червня

Бразилія - Швейцарія 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 20 Коутіньо, 1:1 - 50 Цубер





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