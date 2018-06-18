Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
312 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 10:40
Туніс - Англія: де дивитися матч ЧС-2018
18 червня на чемпіонаті світу відбудеться матч у групі G між збірними Тунісу та Англії.
Гра розпочнеться о 21:00 на стадіоні Волгоград-Арена у Волгограді.
Подивитися матч можна на телеканалі Інтер.
Також 18 червня на чемпіонаті світу відбудеться гра між збірними Швеції та Кореї.
Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій