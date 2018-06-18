Туніс - Англія: де дивитися матч ЧС-2018

18 червня на чемпіонаті світу відбудеться матч у групі G між збірними Тунісу та Англії.

Гра розпочнеться о 21:00 на стадіоні Волгоград-Арена у Волгограді.

Подивитися матч можна на телеканалі Інтер.

Також 18 червня на чемпіонаті світу відбудеться гра між збірними Швеції та Кореї.

Зазначимо, що календар матчів групового турніру на ЧС-2018 доступний на Чемпіоні.